«Коламбус» хочет обменять защитника Савара. Он всю карьеру провёл в «Блю Джекетс»

Команда Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» будет искать варианты обмена защитника Дэвида Савара, сообщает NBC Sports.

Контракт 30-летнего канадца с зарплатой в $ 4,25 млн истекает в конце нынешнего сезона. Всю свою карьеру в НХЛ он провёл в «Коламбусе».



В этом сезоне канадский игрок обороны принял участие в 27 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отдал пять результативных передач при показателе полезности «-11».



Всего в Национальной хоккейной лиге Савар сыграл 584 матча, забросив 40 шайб и отдав 125 результативных передач при показателе полезности «+32» и 325 минутах штрафного времени.

Ранее генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о ситуации с центральной осью в своей команде.