«Коламбус» хочет обменять защитника Савара. Он всю карьеру провёл в «Блю Джекетс»
Команда Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» будет искать варианты обмена защитника Дэвида Савара, сообщает NBC Sports.
Контракт 30-летнего канадца с зарплатой в $ 4,25 млн истекает в конце нынешнего сезона. Всю свою карьеру в НХЛ он провёл в «Коламбусе».
В этом сезоне канадский игрок обороны принял участие в 27 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отдал пять результативных передач при показателе полезности «-11».
Всего в Национальной хоккейной лиге Савар сыграл 584 матча, забросив 40 шайб и отдав 125 результативных передач при показателе полезности «+32» и 325 минутах штрафного времени.
Ранее генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен поделился мнением о ситуации с центральной осью в своей команде.
Кекяляйнен: «Коламбус» ищет центра первого звена, но они просто недоступны. Это вызов
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