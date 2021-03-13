Буше: мы здорово нейтрализуем меньшинство, серия с «Магниткой» будет хорошей проверкой

Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Металлургом».
«Что нас ждёт в плей-офф? Думаю, нас ждут напряжённые матчи. Это плей-офф. Мы хорошо играли с Магнитогорском в ходе регулярного чемпионата, будем готовиться к серии, разбирать много видео, изучать игроков. Мы сделаем всё возможное, чтобы успешно выступить.
Можем ли как-то использовать то, что сразу несколько игроков «Металлурга» в прошлом выступали за «Авангард»: Тейлор Бек, Семён Кошелев, Егор Мартынов? Даже не знаю. Они могут иметь представление о нашей системе игры. Но, опять же, мы четыре раза встречались в регулярке, так что и об их игре мы представление тоже имеем. Невозможно полностью переписать систему игры к плей-офф и играть абсолютно по-другому. Нам нужно их превзойти, максимально использовать наши сильные стороны.
Нас ждёт противостояние большинства, обороны или вратарской линии? Спецбригады имеют огромное значение в плей-офф. У обеих команд очень хорошее большинство. Мы здорово нейтрализуем меньшинство, и это будет хорошей проверкой — насколько успешно нам удастся «убивать» их большинство», — приводит слова Буше пресс-служба «ястребов».
- 13 марта 2021
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