Торторелла — о ситуации с Лайне: вы думаете, что я не хочу выпускать Патрика?

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал ситуацию с форвардом Патриком Лайне. В матче с «Флорида Пантерз» 22-летний нападающий заработал показатель полезности «-2», в результате чего не выходил на лёд в течение последних семи минут в третьем периоде и в овертайме.

«Вы, ребята, называете это «усаживанием на скамейку запасных» и всё такое. Моя работа состоит в том, чтобы на протяжении всех матчей принимать решения о том, кто играет, а кто нет, о ситуационной игре, моментах игры, о том, что другая команда предлагает. Много вещей, которые вступают в игру, особенно когда мы немного измотаны.



Я всё время принимаю решения о ледовом времени игроков и о том, кого я их ставлю. Это называется «усаживание на скамейку запасных»? Нет, вчера вечером я никого не скамейку не сажал. Я просто решил сыграть в конце третьего периода с другими людьми, с которыми в то время чувствовал себя более комфортно. Это те требования, которые я должен соблюдать, управляя скамейкой запасных. Я знаю, что вся драма начинается со скамейки запасных, — и не понимаю этого. Это просто мои решения относительно того, кто, по моему мнению, даст нам лучшие возможности в то или иное время.



Вы, ребята, думаете, что я не хочу выпускать Пэтти (Патрик Лайне. — Прим. «Чемпионата»)? Я имею в виду, что хочу выпускать его. Но мне всё ещё нужно делать выводы о том, как игроки выступают в конкретное время. Зайду немного дальше, просто чтобы попытаться объяснить это, чтобы вы поняли: я думал, что Пэтти, вероятно, отыграл один из своих лучших периодов в первом игровом отрезке. Он играл очень хорошо. Но остальная часть его игры продолжается там, где он в конкретный момент, особенно в конце третьего периода, и когда мы немного измотаны.



Я хотел бы иметь возможность выставить всех своих лучших игроков, но также должен посмотреть, как они играют в это конкретное время. Так что надеюсь, что это разъясняет ситуацию для вас. Я смотрю на то, что происходит прямо сейчас, вплоть до последних минут матча, и так и поступаю», — приводит слова Тортореллы Sportsnet.