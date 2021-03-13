Панарин вернётся в состав «Рейнджерс» в матче с «Бостоном»
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернётся в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», сообщает журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».
Он пропустил последние девять матчей команды из Нью-Йорка.
Ранее сообщалось, что Панарин сыграет минимум в одном из двух ближайших матчей с «Бостоном». Один матч (0:4) уже был сыгран в ночь с 11 на 12 марта.
Второй матч состоится 13 марта. Начало запланировано на 21:00 мск.
Напомним, Панарин пропустил матчи из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз он выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».
Панарин готов сыграть в ближайшем матче «Рейнджерс», его поставят в тройку к Строуму
Рекомендуем вам
- 13 марта 2021
-
20:15
-
19:20
-
18:43
-
18:36
-
17:55
-
17:25
-
16:54
-
16:38
-
15:38
-
15:30
-
15:07
-
14:51
-
14:44
-
14:30
-
14:26
-
13:46
-
13:20
-
13:15
-
12:56
-
12:24
-
12:08
-
11:38
-
11:11
-
10:24
-
10:19
-
10:06
-
09:39
-
09:18
-
08:52
-
08:42
-
08:37
-
07:54
-
07:43
-
07:11
-
06:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам