Панарин вернётся в состав «Рейнджерс» в матче с «Бостоном»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернётся в состав команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз», сообщает журналист Винс Меркольяно на своей странице в «Твиттере».

Он пропустил последние девять матчей команды из Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что Панарин сыграет минимум в одном из двух ближайших матчей с «Бостоном». Один матч (0:4) уже был сыгран в ночь с 11 на 12 марта.



Второй матч состоится 13 марта. Начало запланировано на 21:00 мск.



Напомним, Панарин пропустил матчи из-за обвинений в избиении девушки в 2011 году. Последний раз он выходил на лёд в официальном матче 20 февраля во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».