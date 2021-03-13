TSN: «Анахайм» готов обменять Ракелля

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» готов рассмотреть варианты обмена нападающего Рикарда Ракелля, информирует TSN.
Отмечается, что другие команды лиги уже выходили на генерального менеджера «уток» Боба Мюррея.
Контракт 27-летнего шведа с зарплатой в $ 3,79 млн действует до конца сезона-2021/2022.
В этом сезоне Ракелль принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-2».
Ракелль был выбран «Анахаймом» на драфте-2011 под общим 30-м номером.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 6:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл, Эвандер Кейн, Эрик Карлссон, Тимо Майер, Кевин Лабанк и Фредрик Хендемарк.
- 13 марта 2021
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