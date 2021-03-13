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TSN: «Анахайм» готов обменять Ракелля

TSN: «Анахайм» готов обменять Ракелля
Хоккей / НХЛ 0
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» готов рассмотреть варианты обмена нападающего Рикарда Ракелля, информирует TSN.

Отмечается, что другие команды лиги уже выходили на генерального менеджера «уток» Боба Мюррея.

Контракт 27-летнего шведа с зарплатой в $ 3,79 млн действует до конца сезона-2021/2022.

В этом сезоне Ракелль принял участие в 28 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил шесть шайб и отдал 13 результативных передач при показателе полезности «-2».

Ракелль был выбран «Анахаймом» на драфте-2011 под общим 30-м номером.

Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» на выезде разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 6:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл, Эвандер Кейн, Эрик Карлссон, Тимо Майер, Кевин Лабанк и Фредрик Хендемарк.

«Сан-Хосе» в гостях разгромил «Анахайм», у Лабанка «2+1»
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