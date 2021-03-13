«Айкел в обозримом будущем не сыграет». Главный тренер «Баффало» высказался о травме Джека

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер высказался о травме нападающего Джека Айкела.



«Я бы сказал, что он в обозримом будущем сыграть не сможет. Из-за характера его травмы мы не можем определить точную дату возвращения. Всё это продлится немного дольше, чем ожидалось. Я вам честно говорю, что мы не знаем срока его восстановления.



В НХЛ не принято конкретизировать, что за травма у игрока, если только речь не о повреждении, из-за которого хоккеист пропустит остаток сезона. Если бы у Айкела была настолько серьёзная травма, мы бы иначе действовали», — приводит слова Крюгера официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Айкел набрал 18 (2+16) очков в 21 игре при полезности «-11». В среднем он проводит на льду 20 минут и 30 секунд.

Форвард «Баффало» Айкел пропустит минимум одну неделю из-за травмы верхней части тела