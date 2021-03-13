Карлссон: пришёл в «Сан-Хосе» не для перестройки. Не хочу того, что было в «Оттаве» 10 лет

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон высказался на тему возможной перестройки команды.



«Я переходил сюда не для того, чтобы проходить через перестройку, проходить через то, что было в «Оттаве» на протяжении 10 лет.



Нам нужно понять, как строить команду вокруг нынешнего ядра. Думаю, у нас есть хорошие ребята», — приводит слова Карлссона журналист Шэнь Пэн на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в 2018 году защитник был обменян из «Оттавы Сенаторз» в «Сан-Хосе» на четырёх игроков, два драфт-пика в 2019 и 2020 годах, а также ещё два условных драфт-пика.

В нынешнем сезоне Карлссон принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив две шайбы и отдав семь результативных передач при показателе «+1» при четырёх минутах штрафного времени.