Карлссон: пришёл в «Сан-Хосе» не для перестройки. Не хочу того, что было в «Оттаве» 10 лет

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон высказался на тему возможной перестройки команды.
«Я переходил сюда не для того, чтобы проходить через перестройку, проходить через то, что было в «Оттаве» на протяжении 10 лет.
Нам нужно понять, как строить команду вокруг нынешнего ядра. Думаю, у нас есть хорошие ребята», — приводит слова Карлссона журналист Шэнь Пэн на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в 2018 году защитник был обменян из «Оттавы Сенаторз» в «Сан-Хосе» на четырёх игроков, два драфт-пика в 2019 и 2020 годах, а также ещё два условных драфт-пика.
В нынешнем сезоне Карлссон принял участие в 20 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив две шайбы и отдав семь результативных передач при показателе «+1» при четырёх минутах штрафного времени.
- 13 марта 2021
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