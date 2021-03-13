«Рейнджерс» всухую обыграли «Бостон», у Бучневича — 1+1, Панарин отдал передачу

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
За «Рейнджерс» отличились К'Андре Миллер, Крис Крайдер, Райан Строум и Павел Бучневич.
Нападающий «Нью-Йорка» Артемий Панарин в первом матче после возвращения отдал результативную передачу, закончив встречу с показателем полезности «+1». Его игровое время составило 18.45.
Форвард гостей Бучневич забил гол и отдал голевой пас при коэффициенте полезности «+3». Павел провёл на льду 16.23.
Голкипер «Рейнджерс» Кейт Кинкейд отбил все 18 бросков.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк» дома примет «Филадельфию Флайерз». «Бостон» в гостях сыграет с «Питтсбург Пингвинз». Обе встречи пройдут в ночь с 15 на 16 марта (по московскому времени).
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