Гурьянов прервал 15-матчевую безголевую серию, отличившись в игре с «Коламбусом»

В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз». Идёт 3-й период, в матче ничья – 3:3.

23-летний российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов в начале 3-го периода помог своей команде сравнять счёт в матче и прервал свою 15-матчевую безголевую серию, точным броском в одно касание отправив шайбу в домик Элвису Мерзликину, защищающему ворота «Блю Джекетс». Ему ассистировали Джейсон Дикинсон и Джейми Бенн.

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Всего на счету Гурьянова теперь 14 (5+9) очков в 23 встречах текущего чемпионата НХЛ, а показатель его полезности составляет «-6» при 12 минутах штрафного времени.