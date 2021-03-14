Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения «Коламбусу»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз», победу в которой одержали хозяева льда в овертайме – 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – за «Коламбус» отличились Макс Доми, Кэм Аткинсон и Ник Фолиньо, а у «Далласа» забрасывали Эндрю Кольяно, Андрей Секера и Денис Гурьянов. Точный бросок Зака Веренски на последней минуте овертайма принёс «Блю Джекетс» победу в этой встрече.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 17 минут 42 секунды и забросил свою 5-ю шайбу в текущем сезоне, заработав показатель полезности «+1». Голкипер Антон Худобин остался в запасе, а Александра Радулова вновь не оказалось в заявке на матч.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 22 минуты 23 секунды, продемонстрировав показатель полезности «+2».

«Коламбус Блю Джекетс», заработав 28 очков в 29 встречах, занимает 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Даллас Старз» (22) – 7-е, но имеет на 6 игр меньше.