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Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения «Коламбусу»

Гол Гурьянова не спас «Даллас» от поражения «Коламбусу»
Хоккей / НХЛ 0
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Коламбус Блю Джекетс» и «Даллас Старз», победу в которой одержали хозяева льда в овертайме – 4:3.

В основное время команды трижды обменялись заброшенными шайбами – за «Коламбус» отличились Макс Доми, Кэм Аткинсон и Ник Фолиньо, а у «Далласа» забрасывали Эндрю Кольяно, Андрей Секера и Денис Гурьянов. Точный бросок Зака Веренски на последней минуте овертайма принёс «Блю Джекетс» победу в этой встрече.

Российский форвард «Далласа» Денис Гурьянов провёл на льду 17 минут 42 секунды и забросил свою 5-ю шайбу в текущем сезоне, заработав показатель полезности «+1». Голкипер Антон Худобин остался в запасе, а Александра Радулова вновь не оказалось в заявке на матч.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 22 минуты 23 секунды, продемонстрировав показатель полезности «+2».

«Коламбус Блю Джекетс», заработав 28 очков в 29 встречах, занимает 5-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Даллас Старз» (22) – 7-е, но имеет на 6 игр меньше.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 01:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Доми (Рослович, Бемстрём) – 09:07' (5x5)   1:1 Кольяно (Факса, Олексяк) – 16:44' (5x5)   1:2 Секера (Кольяно, Комо) – 27:17' (5x5)   2:2 Аткинсон (Доми, Рослович) – 36:45' (5x5)   3:2 Фолиньо (Веренски) – 37:45' (5x5)   3:3 Гурьянов (Дикинсон, Бенн) – 45:08' (5x5)   4:3 Веренски (Бьёркстранд, Рослович) – 64:55' (3x3)
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