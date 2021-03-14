Бобровский отметился шикарным спасением после броска Кейна в матче с «Чикаго»

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимает на своём льду «Чикаго Блекхоукс». Идёт 2-й период, гости ведут – 1:0.
В середине стартового игрового отрезка российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский спас свою команду, находившуюся в меньшинстве, после опаснейшего броска в одно касание в исполнении форварда «Чикаго» Патрика Кейна.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Бобровский проводит свой 15-й матч в текущем сезоне НХЛ, выиграв 10 из них. В среднем россиянин пропускает 3,01 шайбы за игру, отражая 90,3% бросков. Его команда с 38 очками в 26 играх занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ.
- 14 марта 2021
-
04:19
-
03:38
-
03:16
-
00:13
- 13 марта 2021
-
23:53
-
23:37
-
23:23
-
22:38
-
22:15
-
21:58
-
21:41
-
21:27
-
20:15
-
19:20
-
18:43
-
18:36
-
17:55
-
17:25
-
16:54
-
16:38
-
15:38
-
15:30
-
15:07
-
14:51
-
14:44
-
14:30
-
14:26
-
13:46
-
13:20
-
13:15
-
12:56
-
12:24
-
12:08
-
11:38
-
11:11