Бобровский отметился шикарным спасением после броска Кейна в матче с «Чикаго»

В эти минуты в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Флорида Пантерз» принимает на своём льду «Чикаго Блекхоукс». Идёт 2-й период, гости ведут – 1:0.

В середине стартового игрового отрезка российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский спас свою команду, находившуюся в меньшинстве, после опаснейшего броска в одно касание в исполнении форварда «Чикаго» Патрика Кейна.

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Бобровский проводит свой 15-й матч в текущем сезоне НХЛ, выиграв 10 из них. В среднем россиянин пропускает 3,01 шайбы за игру, отражая 90,3% бросков. Его команда с 38 очками в 26 играх занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ.