Овечкин отличился в игре с «Филадельфией» и сократил отставание от Эспозито до одной шайбы

35-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин максимально приблизился к 6-й строчке в гонке лучших снайперов в истории НХЛ, в большинстве поразив ворота «Филадельфии Флайерз» шикарнейшим броском из зоны круга вбрасываний в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
Овечкин забросил 10-ю шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Филу Эспозито по голам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 716 точных бросков, у занимающего шестое место легендарного канадца — 717.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
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