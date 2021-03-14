Тренин забросил 2-ю шайбу за «Нэшвилл» в текущем сезоне, поразив ворота «Тампы»
В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой к началу 3-го периода «Тампа-Бэй Лайтнинг» крупно обыгрывает «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:1.
В середине 2-го периода ворота голкипера «Тампы» Андрея Василевского поразил его 24-летний соотечественник из «Нэшвилла» Яков Тренин, для которого эта заброшенная шайба стала второй в текущем сезоне и четвёртой в заокеанской карьере форварда. Результативную передачу на свой счёт записал шведский нападающий Виктор Арвидссон.
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Тренин проводит 17-ю игру в текущем сезоне, в его активе 3 (2+1) очка при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафного времени.
«Нэшвилл» на выезде обыграл «Коламбус», у Тренина и Григоренко по передаче
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