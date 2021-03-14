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«Флорида» обыграла «Чикаго», у Бобровского 30 сейвов

«Флорида» обыграла «Чикаго», у Бобровского 30 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков (2), Картер Вераге и Фрэнк Ватрано. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 30 сейвов из 32 бросков.

За «Чикаго» голы забили Брэндон Хагель и Адам Боквист. Защитник Никита Задоров за 18.17 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

«Пантерз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Блэкхоукс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 16 марта команды проведут между собой, затем «Флорида» 19 и 20 марта примет «Нэшвилл Предаторз», а «Чикаго» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Хагель (Кубалик, Кемпф) – 20:28' (5x5)   1:1 Барков (Дюклер, Уигар) – 27:46' (5x4)   2:1 Вераге (Дюклер, Барков) – 31:00' (5x5)   3:1 Ватрано (Гудас, Типпетт) – 32:19' (5x5)   4:1 Барков (Дюклер, Вераге) – 50:01' (5x5)   4:2 Боквист (Кит, Кейн) – 58:28' (5x5)
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