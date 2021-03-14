«Флорида» обыграла «Чикаго», у Бобровского 30 сейвов

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» дома победил «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Барков (2), Картер Вераге и Фрэнк Ватрано. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 30 сейвов из 32 бросков.
За «Чикаго» голы забили Брэндон Хагель и Адам Боквист. Защитник Никита Задоров за 18.17 на площадке сделал два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
«Пантерз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Блэкхоукс» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 16 марта команды проведут между собой, затем «Флорида» 19 и 20 марта примет «Нэшвилл Предаторз», а «Чикаго» в эти же даты проведёт выездные встречи с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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