«Сент-Луис» дома проиграл «Вегасу», у Тарасенко голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Марк Стоун (2), Макс Пасиоретти и Алекс Так. Также на счету Пасиоретти два ассиста.

За «Сент-Луис» единственный гол забил Самуэль Бле. Российский форвард Владимир Тарасенко за 20.37 на площадке записал на свой счёт голевую передачу, пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

«Голден Найтс» одержали восьмую победу в последних 10 играх, для «Блюз» это поражение стало шестым в последних 10 встречах. Следующие матчи 16 и 18 марта «Вегас» проведёт дома с «Сан-Хосе Шаркс», а «Сент-Луис» в эти же даты сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».