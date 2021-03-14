«Сент-Луис» дома проиграл «Вегасу», у Тарасенко голевая передача
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор, Марк Стоун (2), Макс Пасиоретти и Алекс Так. Также на счету Пасиоретти два ассиста.
За «Сент-Луис» единственный гол забил Самуэль Бле. Российский форвард Владимир Тарасенко за 20.37 на площадке записал на свой счёт голевую передачу, пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
«Голден Найтс» одержали восьмую победу в последних 10 играх, для «Блюз» это поражение стало шестым в последних 10 встречах. Следующие матчи 16 и 18 марта «Вегас» проведёт дома с «Сан-Хосе Шаркс», а «Сент-Луис» в эти же даты сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Теодор (Маршессо, Карлссон) – 04:01' (5x5) 0:2 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 41:32' (5x5) 1:2 Бле (Тарасенко, Фолк) – 44:39' (5x5) 1:3 Пасиоретти (Стивенсон, Макнэбб) – 47:25' (5x5) 1:4 Стоун (Пасиоретти, Стивенсон) – 52:09' (5x5) 1:5 Так – 59:30' (en)
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