«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм», добившись третьей победы подряд. Кныжов — без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



За «Сан-Хосе» отличились Эвандер Кейн, Кевин Лабанк и Дилан Гэмбрелл



Защитник «Шаркс» Николай Кныжов не отметился результативными действиями, закончив встречу с нулевым показателем полезности. На 51-й минуте россиянин заработал удаление. Его игровое время составило 16.16.



В составе «Анахайма» единственную шайбу забросил Макс Джонс.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» на чужой площадке встретится в ночь с 15 на 16 марта (по московскому времени) с «Вегас Голден Найтс». «Анахайм» в гостях в ночь с 16 на 17 марта (по московскому времени) сыграет с «Колорадо Эвеланш».