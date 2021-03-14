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«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм», добившись третьей победы подряд. Кныжов — без очков

«Сан-Хосе» обыграл «Анахайм», добившись третьей победы подряд. Кныжов — без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча состоялась в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За «Сан-Хосе» отличились Эвандер Кейн, Кевин Лабанк и Дилан Гэмбрелл

Защитник «Шаркс» Николай Кныжов не отметился результативными действиями, закончив встречу с нулевым показателем полезности. На 51-й минуте россиянин заработал удаление. Его игровое время составило 16.16.

В составе «Анахайма» единственную шайбу забросил Макс Джонс.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кейн – 06:16' (5x5)   1:1 Джонс (Шаттенкирк, Лундестрём) – 25:38' (5x5)   1:2 Лабанк (Гертл, Ферраро) – 26:33' (5x5)   1:3 Гэмбрелл (Донато, Леонард) – 42:07' (5x5)

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» на чужой площадке встретится в ночь с 15 на 16 марта (по московскому времени) с «Вегас Голден Найтс». «Анахайм» в гостях в ночь с 16 на 17 марта (по московскому времени) сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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