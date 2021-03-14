«Ванкувер» прервал четырёхматчевую победную серию «Эдмонтона», у Демко — 34 сейва

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



За «Ванкувер» отличились Бо Хорват и Тайлер Майерс.



В составе «Эдмонтона» единственную шайбу забросил Леон Драйзайтль.

Голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко отразил 34 из 35 бросков.

На счету вратаря «Ойлерз» Микко Коскинена 26 сейвов после 28 бросков.

Для «Эдмонтона» это поражение стало первым за последние пять матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на чужой площадке встретится с «Оттавой Сенаторз». «Эдмонтон» в гостях сыграет с «Калгари Флэймз». Обе встречи пройдут в ночь с 15 на 16 марта (по московскому времени).