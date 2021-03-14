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«Ванкувер» прервал четырёхматчевую победную серию «Эдмонтона», у Демко — 34 сейва

«Ванкувер» прервал четырёхматчевую победную серию «Эдмонтона», у Демко — 34 сейва
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

За «Ванкувер» отличились Бо Хорват и Тайлер Майерс.

В составе «Эдмонтона» единственную шайбу забросил Леон Драйзайтль.

Голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко отразил 34 из 35 бросков.

На счету вратаря «Ойлерз» Микко Коскинена 26 сейвов после 28 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Хорват (Пирсон, Миллер) – 12:59' (5x4)   1:1 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 36:59' (5x4)   2:1 Майерс (Бенн, Хёгландер) – 49:23' (5x5)

Для «Эдмонтона» это поражение стало первым за последние пять матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на чужой площадке встретится с «Оттавой Сенаторз». «Эдмонтон» в гостях сыграет с «Калгари Флэймз». Обе встречи пройдут в ночь с 15 на 16 марта (по московскому времени).

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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