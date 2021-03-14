«Рейнджеры» анонсировали приезд Виталия Кравцова

Нападающий челябинского «Трактора» Виталий Кравцов, чей клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ в первом раунде, направился в Америку, чтобы присоединиться к команде Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что российскому форварду потребуется решить вопросы с визой, прилететь в США и отбыть обязательный карантин. В клубе рассчитывают, что на всё это у него уйдёт от 10 до 14 дней.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 21-летний нападающий принял участие в 49 встречах, забросив 16 шайб и отдав восемь результативных передач. Таким образом, российский форвард за всю «регулярку» набрал 24 очка.
Напомним, Виталий Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2018 под общим 9-м номером.
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