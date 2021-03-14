Куинн: Панарин любим всеми в «Рейнджерс». Он действительно отличный партнёр

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал возвращение в строй нападающего команды Артемия Панарина.
«Возвращение Панарина привнесло очень много положительных вещей. Не только на льду, но и в психологическом плане. На мой взгляд, наши ребята, безусловно, высоко его ценят. Он любим всеми как товарищ по команде. И он действительно отличный партнёр. Парни по многим причинам очень хотели, чтобы он вернулся. И вот мы включили его в наш состав и внезапно получили немного больше куража и раскрепощённости. Я просто горжусь своими парнями», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в первом после возвращения Панарина матче «Рейнджерс» обыграли «Бостон Брюинз» со счётом 4:0. В этом матче Артемий отдал результативную передачу.
- 14 марта 2021
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:37
-
08:34
-
06:47
-
06:30
-
06:20
-
06:07
-
05:57
-
05:46
-
05:35
-
05:08
-
04:36
-
04:19
-
03:38
-
03:16
-
00:13
- 13 марта 2021
-
23:53
-
23:37
-
23:23
-
22:38
-
22:15
-
21:58
-
21:41
-
21:27
-
20:15
-
19:20
-
18:43
-
18:36
-
17:55
-
17:25
-
16:54
-
16:38
-
15:38