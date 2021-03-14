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Куинн: Панарин любим всеми в «Рейнджерс». Он действительно отличный партнёр

Куинн: Панарин любим всеми в «Рейнджерс». Он действительно отличный партнёр
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн прокомментировал возвращение в строй нападающего команды Артемия Панарина.

«Возвращение Панарина привнесло очень много положительных вещей. Не только на льду, но и в психологическом плане. На мой взгляд, наши ребята, безусловно, высоко его ценят. Он любим всеми как товарищ по команде. И он действительно отличный партнёр. Парни по многим причинам очень хотели, чтобы он вернулся. И вот мы включили его в наш состав и внезапно получили немного больше куража и раскрепощённости. Я просто горжусь своими парнями», — приводит слова Куинна официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первом после возвращения Панарина матче «Рейнджерс» обыграли «Бостон Брюинз» со счётом 4:0. В этом матче Артемий отдал результативную передачу.

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