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Зибанеджад — о победе в матче с «Бостоном»: возвращение Панарина стало большим толчком

Зибанеджад — о победе в матче с «Бостоном»: возвращение Панарина стало большим толчком
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал возвращение в строй нападающего команды Артемия Панарина.

«Безусловно, его возвращение стало большим толчком для команды. Причём не только в плане игры, но и в плане атмосферы в раздевалке. Сегодня вся наша команда действительно объединилась. Это была настоящая командная победа. Мы играли здорово на протяжении всех 60 минут, и я считаю, что возвращение Панарина определённо этому поспособствовало», — приводит слова Зибанеджада официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в первом после возвращения Панарина матче «Рейнджерс» обыграли «Бостон Брюинз» со счётом 4:0. В этом матче Артемий отдал результативную передачу.

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