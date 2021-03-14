Тротц: Варламов был лучшим игроком «Айлендерс» в матче с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2).



«Я думаю, что мы легко могли проиграть в матче, мне не нравилась наша борьба в первых двух периодах. Считаю, что Варламов был нашим лучшим игроком. Нашим нападающим не хватало сил, так что защитники выручили их вместе с нашими вратарем», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 3:2 и одержал восьмую победу подряд в сезоне. Российский голкипер Семён Варламов совершил 26 сейвов из 28 бросков. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оливер Вальстрём и Киффер Беллоуз.