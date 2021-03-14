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Лавиолетт: в «Вашингтоне» правила не отличаются для разных звеньев

Лавиолетт: в «Вашингтоне» правила не отличаются для разных звеньев
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (5:4).

«Сейчас наша команда хорошо сбалансирована, правила не отличаются для разных звеньев. У всех одни и те же правила в отношении того, как мы играем в защите, как мы атакуем. Я считаю, что это действительно положительный момент в нашей игре, как мы вкладываемся в защиту и атаку во всех четырёх звеньях», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 5:4. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг, Карл Хагелин, Ник Дженсен, Александр Овечкин и Ник Дауд.

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