А. Коваленко: дисквалификация сына за жест — по факту, на провокации не нужно отвечать

Чемпион СССР и России, олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал дисквалификацию своего сына, игрока «Локомотива» Николая Коваленко за неприличный жест во время матча с «Йокеритом».

«В первом раунде плей-офф КХЛ следил прежде всего за серией „Локомотив“ — »Йокерит". Финский клуб неприятно удивил — желанием не столько играть, сколько провоцировать соперника, драться. В НХЛ в своё время было введено правило, согласно которому организация драк в последние минуты матча приводит к штрафам и автоматическим дисквалификациям. Наверное, теперь необходимый опыт получила и КХЛ в лице Спортивно-дисциплинарного комитета — и в следующий раз провокации будут наказаны жёстче.



Дисквалификация форварда «Локомотива» Николая Коваленко за жест? Здесь всё по факту. Камера следила не за игрой, а за лавкой для запасных — получите большой денежный штраф и одноматчевую дисквалификацию. Лишние эмоции всегда нужно убирать. Тем более когда идёт умышленная провокация со стороны соперников", — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.