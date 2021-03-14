Кожевников: помимо денежного штрафа нужно ввести дисквалификацию за критику судей

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников удивлён поведением руководства минского «Динамо» и «Автомобилиста», которые обвиняют в вылете своих клубов из плей-офф судей.
«Удивлён поведением иностранных тренеров, которые считают, что в первом раунде плей-офф судьи помогали СКА и «Авангарду». Нужно понимать и уже давно пора смириться с тем, что команды уровня СКА и «Авангарда» — это клубы с приставкой топ, располагающие хорошим подбором игроков, они не нуждаются в помощи судей. Как себя ведут иностранцы, приезжая в клубы КХЛ – мне вообще непонятно. На мой взгляд, помимо денежного штрафа нужно ввести дисквалификации тренеров за критику судей. Иностранцы, если приезжают, пусть берут пример с наших, российских, тренеров. Разве есть среди них те, кто ругается и обвиняет судей? Они работают, выполняют свои функции — Никитин, Брагин, Крикунов, Скабелка, Квартальнов, Воробьёв… А иностранцы приезжают, подписывают контракты на какие-то астрономические суммы и постоянно ноют, что им что-то не нравится. Пусть тогда сидят дома и работают в местных клубах», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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