Василевский — 1-й вратарь в истории НХЛ с победными сериями из 8+ матчей в 4 сезонах кряду

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:3).



Россиянин отразил 28 бросков по своим воротам из 31.



Победа стала для него 17-й в текущем сезоне и 8-й подряд. Василевский — лидер лиги среди голкиперов по количеству выигранных матчей, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере».



Также он стал первым вратарём в истории лиги с победными сериями из восьми или более матчей в четырёх сезонах подряд (2017/2018 — 9, 2018/2019 — 10, 2019/2020 — 8 и 10). В трёх сезонах подряд это удавалось Мишелю Лароку и Хенрику Лундквисту.



Кроме того, Василевский — 10-й вратарь с сезона-1967/1968, выигравший девять домашних матчей подряд со старта сезона.



В топ-3 входят Жиль Жильбер («Бостон», 1973/1974, 16 побед), Кен Драйден («Монреаль», 1978/1979, 12) и Евгений Набоков («Сан-Хосе», 2008/2009, 11).

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