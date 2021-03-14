Кучеров провёл первую тренировку вместе с командой после операции

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл первую тренировку на льду вместе с командой, сообщает Fox Sun Sports на своей странице в «Твиттере».
Ранее российский форвард занимался по индивидуальной программе.
Генеральный менеджер «молний» Жюльен БрисБуа сказал, что нападающий «точно на правильном пути», чтобы вернуться в плей-офф после декабрьской операции на бедре.
Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании FOX. Права на видео принадлежат Fox Corp.
Россиянин пропускает регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы. Ранее 27-летний форвард перенёс операцию на бедре. Сообщалось, что россиянин будет переведён в список травмированных.
Российский нападающий «Тампы» в минувшем розыгрыше Кубка Стэнли провёл 25 встреч. На его счету 34 (7+27) очка при показателе полезности «+16». В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/2020 он сыграл 68 матчей, в которых набрал 85 (33+52) очков и заработал коэффициент полезности «+26».
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