Вратарь «Баффало» — о 10-матчевой серии поражений: я не знаю, что происходит
Голкипер «Баффало Сэйбрз» Картер Хаттон прокомментировал поражение в матче с «Питтсбург Пингвинз». Эта неудача стала для «клинков» уже 10-й подряд.
«Если честно, сейчас сложно описать происходящее. Я не знаю, что происходит. Безусловно, моя ответственность в этом тоже есть. Мы проходим через это как команда, ведь так? Очень грустно. Я не знаю, приходилось ли мне на таком уровне бывать в подобной яме. Это сложно принять. Я профессионал, мы вернемся к работе, но сейчас у нас просто не получается добиться результата. Это действительно очень печально», — приводит слова Хаттона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.
«Питтсбург» нанёс «Баффало» 10-е подряд поражение в сезоне, передача на счету Малкина
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