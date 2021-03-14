Вратарь «Баффало» — о 10-матчевой серии поражений: я не знаю, что происходит

Голкипер «Баффало Сэйбрз» Картер Хаттон прокомментировал поражение в матче с «Питтсбург Пингвинз». Эта неудача стала для «клинков» уже 10-й подряд.

«Если честно, сейчас сложно описать происходящее. Я не знаю, что происходит. Безусловно, моя ответственность в этом тоже есть. Мы проходим через это как команда, ведь так? Очень грустно. Я не знаю, приходилось ли мне на таком уровне бывать в подобной яме. Это сложно принять. Я профессионал, мы вернемся к работе, но сейчас у нас просто не получается добиться результата. Это действительно очень печально», — приводит слова Хаттона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.