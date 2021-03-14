Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратарь «Баффало» — о 10-матчевой серии поражений: я не знаю, что происходит

Вратарь «Баффало» — о 10-матчевой серии поражений: я не знаю, что происходит
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Баффало Сэйбрз» Картер Хаттон прокомментировал поражение в матче с «Питтсбург Пингвинз». Эта неудача стала для «клинков» уже 10-й подряд.

«Если честно, сейчас сложно описать происходящее. Я не знаю, что происходит. Безусловно, моя ответственность в этом тоже есть. Мы проходим через это как команда, ведь так? Очень грустно. Я не знаю, приходилось ли мне на таком уровне бывать в подобной яме. Это сложно принять. Я профессионал, мы вернемся к работе, но сейчас у нас просто не получается добиться результата. Это действительно очень печально», — приводит слова Хаттона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.

«Питтсбург» нанёс «Баффало» 10-е подряд поражение в сезоне, передача на счету Малкина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021