«Тампа-Бэй» вывесила чемпионский баннер перед матчем с «Нэшвилом»

Перед началом домашней встречи клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Нэшвилл Предаторз» (6:3) на стадионе «Амали-Арена» был вывешен баннер, посвященный победе команды в Кубке Стэнли – 2019/2020, сообщается на официальной странице «молний» в «Твиттере».
Финальная серия Кубка Стэнли между «Тампой» и «Даллас Старз», стартовавшая в сентябре 2020 года, завершилась победой «Лайтнинг» в шести матчах — 4-2. Эта победа стала второй для «Тампы» в истории. Ранее «молнии» выигрывали Кубок Стэнли в сезоне-2003/2004.
Напомним, в матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» дома обыграла «Нэшвилл Предаторз» со счётом 6:3. Таким образом, «Тампа» набрала 40 очков, команда лидирует в центральном дивизионе. У «Нэшвилла» 23 очка и 6-е место.
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