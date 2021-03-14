Вайсфельд: мне кажется, в КХЛ вздохнули с облегчением, когда «Йокерит» вылетел

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд прокомментировал итоги первого раунда плей–офф Кубка Гагарина.



«Из вылетевших команд мне в первую очередь понравилась „Северсталь“. Это команда, которая по многим параметрам уступала московскому „Динамо“, но сумела навязать вполне конкурентную борьбу. Если бы череповчане не пропустили гол за три секунды до конца третьего периода в третьем матче, то вообще неизвестно, как эта серия закончилась бы.



Неплохо выступил в плей-офф и „Барыс“. Казахстанцы на равных начали серию с „Магниткой“. И, если бы не травма Фила Вароне, могли бы и успеха в ней добиться. Но потеря ведущего центрального нападающего всегда сильно бьёт по команде. А достойной замены Вароне у „Барыса“ просто нет.



»Йокерит" в этом сезоне как чемодан без ручки. Нести его тяжело, а выкинуть жалко. Мне кажется, в КХЛ вздохнули с облегчением, когда он вылетел по спортивным показателям и всё же доиграл сезон. Там вообще был риск, что команда снимется с турнира.



Если говорить о тех, кто выступил в первом раунде со знаком «минус», меня удивил «Трактор». Я изначально предполагал, что его серия с «Салаватом Юлаевым» окажется очень упорной. Ведь встречались две совершенно противоположные тренерские философии. А челябинцы вдруг очень слабо сыграли дома. Хотя после матчей в Уфе, психологическое преимущество было на их стороне — в одном матче взяли верх, второй в овертайм перевели", — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Кто из команд, вылетевших в первом раунде плей-офф КХЛ, разочаровал вас больше всего?