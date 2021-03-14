Хартли: «Авангард» ждёт новостей по Якупову, у него нет травмы

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от предстоящей серии с магнитогорским «Металлургом».



«Да, в «Магнитке» играют три бывших хоккеиста «Авангарда», а на тренерском мостике стоит Майк Пелино. Но и у нас есть Алексей Береглазов. Такие «шпионы», конечно, полезны для команд, но у нас равные клубы, и только игроки будут решать исход каждой встречи. Я не уделяю особого внимания хоккеистам и тренерам соперника, полностью доверяю своим ребятам.



Все парни здоровы, перерыв между раундами нам очень помог в плане восстановления. По Якупову мы по прежнему ждём новостей. У него нет травмы, у него небольшое недомогание», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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