Шарипзянов: чувствую себя отлично, первый раз в карьере вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился ожиданиями от серии с «Металлургом».
«Металлург» — очень хороший соперник, всего пару очков уступили нам в таблице по итогам регулярки. Сейчас не стоит опираться на результаты гладкого чемпионата. Надо морально и физически подготовиться к этой серии. Я чувствую себя отлично, первый раз в карьере выхожу во второй раунд плей-офф.
Нормально себя ощущаю в роли самого блокирующего хоккеиста Кубка Гагарина. Никаких проблем, да и не всегда больно, когда в тебя попадают шайбы. И очень приятно, что этим ты помогаешь команде.
Перед серией с «Металлургом» нам нужно во всём стать лучше – и в игре в меньшинстве, и в игре в равных составах. Часто в сезоне теряли концентрацию во втором периоде, надо эту проблему, конечно, искоренять. Не стоит думать о лидерах соперника, надо концентрироваться на своей команде», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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