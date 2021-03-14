Макдэвид — 6-й игрок за 26 лет, набравший 52+ очка за 30 первых матчей сезона

Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (1:2).
Теперь на счету канадца 52 (17+35) очка в 30 встречах сезона.
Он второй действующий игрок лиги, набравший 52 балла или более за такой отрезок, сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере». Ранее это удалось Сидни Кросби (53 очка в сезоне-2006/2007).
С сезона-1995/1996 только пять хоккеистов набирали больше 52 очков за 30 первых матчей сезона: Марио Лемье (78 баллов в сезоне-1995/96 и 55 в сезоне-2002/2003), Яромир Ягр (64 очка в сезоне-1995/1996 и 53 в сезоне-1999/2000), Рон Фрэнсис (55 очков в сезоне-1995/1996), Петер Форсберг (53 очка в сезоне-1995/1996) и Сидни Кросби (53 очка в сезоне-2006/2007).
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