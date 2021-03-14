Генменеджер «Сан-Хосе» — о шансах выиграть Кубок Стэнли-2021: маловероятно

Генеральный менеджер команды Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон поделился мнением о перспективах клуба в нынешнем сезоне.



«Оценивая ситуацию и говоря о перезагрузке, ни я, ни наши игроки или тренеры никогда не скажут, что мы не сможем бороться за выход в плей-офф.



Есть ли у нас возможность выиграть Кубок в этом году? Маловероятно. Будем ли мы бороться за выход в плей-офф? Да, будем.



Готовы ли мы к перезагрузке и к тому, чтобы дать шанс нашей молодёжи? Да, готовы», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в нынешнем сезоне «Сан-Хосе» занимает предпоследнее, 7-е место в Западном дивизионе и 23-е — в сводной таблице регулярного чемпионата НХЛ. В прошлом сезоне «Шаркс» заняли последнее место в Западной конференции и не вышли в плей-офф.