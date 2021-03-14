Торнтон провёл 1653-й матч в НХЛ. Он вышел на 6-е место в истории, обойдя Рекки
«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» со счётом 2:5.
Нападающий «Торонто» Джо Торнтон отдал результативную передачу в этой встрече.
Этот матч стал 1653-й для 41-летнего канадца в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает пресс-служба «Мэйпл Лифс» в «Твиттере», по этому показателю Торнтон вышел на 6-е место в истории лиги, обойдя Марка Рекки (1652 матча).
Отметим, что следующим в списке идёт Рон Фрэнсис (1731 матч). Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767).
В активе Торнтона 532 матча в составе «Бостон Брюинз», 1104 встречи за «Сан-Хосе Шаркс» и ещё 17 матчей за «Торонто». Всего он набрал 1521 (423+1098) очко в лиге.
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