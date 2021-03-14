И. Григоренко — о буллите за сдвиг ворот Федотовым: так в хоккее не должно быть

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко поделился мнением об эпизоде пятого матча первого раунда Кубка Гагарина между клубом из Уфы и «Трактором» (3:2), когда на 60-й минуте голкипер челябинцев Иван Федотов сдвинул ворота в ходе атаки соперника. За это «Трактор» был наказан штрафным броском, который сумел реализовать форвард Маркус Гранлунд.



«Я посмотрел много раз эпизод. Что тут можно сказать? У нас сделали такие правила, по ним назначили буллит. Моё мнение — так в хоккее не должно быть. Вратарь на перемещении сдвигает ворота, и в таком матче назначают буллит.



Я бы в этом эпизоде не дал бы буллит. Тогда ставьте штыри в ворота, чтобы они вообще не сдвигались. Какое-то небольшое движение повлияло на итог матча и всей серии плей-офф. Это несправедливо.



Судьи убили весь нерв матча? Для болельщиков «Салавата Юлаева» всё получилось хорошо. Буллит, забитый гол и проход в следующий раунд. А для нейтральных зрителей хоккея или жителей Челябинска исход всего противостояния решило это действие. Конечно, они хотели бы и дальше смотреть интересный хоккей.



Нет ли ощущения, что Федотов всё-таки специально сдвинул ворота? Я пересмотрел момент много раз, особенно с верхней камеры. Сдвиг ворот произошёл на перемещении вратаря. Умышленно — это когда человек берёт и руками ворота толкает или на ровном месте по ним бьёт. Тут он просто перемещался от одной штанги к другой.



Хорошо, давайте тогда вернём штыри, которые намертво ворота крепят? Да, хоккеисты там о них разбивались, зато ничего не двигалось.



Вы поймите: это решение повлияло на ход матча, изменило накал игры. Хотелось, чтобы серия закончилась по другому сценарию, неважно, в чью пользу. Сейчас все обсуждают этот сдвиг ворот и буллит, а не хорошую игру двух команд», — приводит слова Григоренко «Горобзор.ру».

Голкипер «Трактора» Федотов — о назначении буллита: цирк уехал, а клоуны остались