Бадюков: в «Магнитке» Голдобин берёт игру на себя и чувствует себя на своём месте

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков назвал лучших игроков в составе магнитогорского «Металлурга» в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Барысом» (4-2).
«У «Магнитки» здорово сыграл Юхо Олкинуора, особенно в третьем и шестом матче. В последней игре он сделал несколько хороших сэйвов в конце. Николай Прохоркин набрал 6 (3+3) очков, нанёс 18 бросков, выиграл 62,3% на точке и сделал большой вклад. В свои 39 лет Сергей Мозякин продолжает показывать свой класс, бросок никуда не делся, быстро подстраивается под шайбу, куда он смотрит – туда шайба и летит.
Николай Голдобин перед серией не был в составе, начал её в четвёртом звене, переживал по этому поводу, но с первой же игры всё пошло как нужно. Сейчас видно, для чего его брали, он берёт игру на себя, хорошо взаимодействует с Прохоркиным и чувствует себя на своём месте», — цитирует Бадюкова пресс-служба КХЛ.
- 14 марта 2021
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