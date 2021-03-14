Бадюков: в «Магнитке» Голдобин берёт игру на себя и чувствует себя на своём месте

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков назвал лучших игроков в составе магнитогорского «Металлурга» в серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Барысом» (4-2).

«У «Магнитки» здорово сыграл Юхо Олкинуора, особенно в третьем и шестом матче. В последней игре он сделал несколько хороших сэйвов в конце. Николай Прохоркин набрал 6 (3+3) очков, нанёс 18 бросков, выиграл 62,3% на точке и сделал большой вклад. В свои 39 лет Сергей Мозякин продолжает показывать свой класс, бросок никуда не делся, быстро подстраивается под шайбу, куда он смотрит – туда шайба и летит.



Николай Голдобин перед серией не был в составе, начал её в четвёртом звене, переживал по этому поводу, но с первой же игры всё пошло как нужно. Сейчас видно, для чего его брали, он берёт игру на себя, хорошо взаимодействует с Прохоркиным и чувствует себя на своём месте», — цитирует Бадюкова пресс-служба КХЛ.