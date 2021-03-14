Соколов — о высоких зарплатах в хоккее: мы получаем травмы, а операции сейчас не дешёвые
Защитник «Спартака» Никита Соколов поделился мыслями о зарплатах хоккеистов в России.
«Мы же получаем травмы, которые требуют операций, а операции сейчас не дешёвые. У нас очень травмоопасный вид спорта. Плюс карьера у большинства продолжается лет пятнадцать. А то и меньше. Если хоккеист – лидер, делает результат, радует болельщиков, то он должен получать хорошие деньги», – цитирует Соколова пресс-служба московского клуба.
В нынешнем сезоне 22-летний Соколов принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, в которых сделал две результативные передачи при показателе полезности «-6» и 13 минутах штрафного времени. В плей-офф Соколов принял участие в четырёх матчах, не отметившись результативными действиями.
Знарок: уровень хоккея в КХЛ уже не тот, что был раньше
Рекомендуем вам
- 14 марта 2021
-
17:31
-
17:05
-
16:46
-
16:35
-
16:30
-
15:56
-
15:38
-
15:19
-
14:58
-
14:41
-
14:22
-
13:55
-
13:35
-
13:03
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:31
-
12:08
-
11:47
-
11:25
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:25
-
10:00
-
09:36
-
09:15
-
09:05
-
08:55
-
08:40
-
08:37
-
08:34
-
06:47
-
06:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам