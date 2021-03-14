Соколов — о высоких зарплатах в хоккее: мы получаем травмы, а операции сейчас не дешёвые

Защитник «Спартака» Никита Соколов поделился мыслями о зарплатах хоккеистов в России.

«Мы же получаем травмы, которые требуют операций, а операции сейчас не дешёвые. У нас очень травмоопасный вид спорта. Плюс карьера у большинства продолжается лет пятнадцать. А то и меньше. Если хоккеист – лидер, делает результат, радует болельщиков, то он должен получать хорошие деньги», – цитирует Соколова пресс-служба московского клуба.

В нынешнем сезоне 22-летний Соколов принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, в которых сделал две результативные передачи при показателе полезности «-6» и 13 минутах штрафного времени. В плей-офф Соколов принял участие в четырёх матчах, не отметившись результативными действиями.