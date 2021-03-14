Малкин повторил личный рекорд в НХЛ по результативной серии в матчах с одним соперником

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Гюнцель, Сидни Кросби и Марк Янковски. Российский форвард Евгений Малкин за 17.49 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Малкин продлил результативную серию в матчах с «Баффало» до 14 встреч, что является повторением его личного рекорда в НХЛ по результативной серии в матчах с одним соперником. Активная результативная серия Евгения во встречах с «Сэйбрз» длится с 30 октября 2015 года. В период с марта 2008 года по октябрь 2010 года Малкин 14 матчей кряду набирал очки во встречах с «Нью-Йорк Айлендерс».