Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов выбыл из строя из-за травмы верхней части тела

Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов выбыл из строя из-за травмы верхней части тела
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит сообщил, что российский нападающий Артём Анисимов выбыл из строя из-за травмы верхней части тела. При этом специалист заметил, что травма россиянина не носит серьёзного характера.

«Анисимов сегодня снова остаётся вне игры из-за травмы верхней части тела. Это не серьёзная травма, поэтому он не выбыл надолго», — приводятся слова Смита в «твиттере» TSN 1200.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-3» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Анисимов проводил на льду 11 минут и 42 секунды. В ходе сезона Артём прошёл через процедуру драфта отказов.

От Анисимова отказались в канадском клубе НХЛ. Теперь россиянина ждут в КХЛ?
В «Оттаве» разочарованы. Артём – идеальный вариант сплава опыта и мастерства для родного «Локомотива».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021