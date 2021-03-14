Нападающий «Оттавы» Артём Анисимов выбыл из строя из-за травмы верхней части тела

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит сообщил, что российский нападающий Артём Анисимов выбыл из строя из-за травмы верхней части тела. При этом специалист заметил, что травма россиянина не носит серьёзного характера.
«Анисимов сегодня снова остаётся вне игры из-за травмы верхней части тела. Это не серьёзная травма, поэтому он не выбыл надолго», — приводятся слова Смита в «твиттере» TSN 1200.
В нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-3» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Анисимов проводил на льду 11 минут и 42 секунды. В ходе сезона Артём прошёл через процедуру драфта отказов.
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