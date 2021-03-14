15 марта матчи МХЛ пройдут в поддержку Тимура Файзутдинова

12 марта в матче 1/8 финала Кубка Харламова между ярославским «Локо» и МХК «Динамо Санкт-Петербург» шайба после броска из средней зоны попала в область головы защитника «Динамо» Тимура Файзутдинова.



Судьи моментально остановили игру, командный врач и бригада скорой помощи оказали хоккеисту первую помощь. Тимура оперативно доставили в Соловьёвскую больницу Ярославля, в которой он находится в данный момент и где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На официальном сайте МХЛ сказано, что матчи лиги 15 марта пройдут в поддержку хоккеиста. Из уважения к частной жизни семьи и соблюдения требований о медицинской тайне МХЛ и клуб МХК «Динамо СПб» не комментируют запросы о состоянии здоровья игрока.