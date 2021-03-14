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Капитан «Айлендерс» Андерс Ли помещён в долгосрочный список травмированных

Капитан «Айлендерс» Андерс Ли помещён в долгосрочный список травмированных
Хоккей / НХЛ 0

Пресс-служба «Нью-Йорк Айлендерс» сообщила, что капитан команды Андерс Ли помещён в долгосрочный список травмированных.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 27 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 12 шайб и сделал семь результативных передач при показателе полезности «+11» и 12 минутах штрафного времени. В среднем за матч американский нападающий проводил на льду 17 минут 29 секунд.

12 марта «Айлендерс» на домашнем льду принимали «Нью-Джерси Дэвилз». В середине первого периода Ли отметился результативной передачей, ассистировав Адаму Пелеку. Однако в этой встрече Андерс сыграл всего 3 минуты 35 секунд. В одном из эпизодов Ли получил тяжёлую травму, из-за которой, скорее всего, будет вынужден закончить сезон досрочно.

Андерс Ли вышел на четвёртое место в истории «Айлендерс» по победным голам
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