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Вайсфельд — о «Зелёном дерби»: шансы 60 на 40 в пользу «Ак Барса»

Вайсфельд — о «Зелёном дерби»: шансы 60 на 40 в пользу «Ак Барса»
Хоккей / КХЛ 0
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».

«Если делить шансы в процентном отношении, то 60 на 40 в пользу «Ак Барса». Всё же состав у казанцев более сбалансированный, в команде больше опытных игроков. «Салават» слишком уж сильно зависит от своего первого звена. Может, они выйдут и, как это было в серии с «Трактором», соперника разорвут. А может, их, наоборот, закроют и уфимцы сразу сникнут.

Конечно, нельзя на сто процентов утверждать, что у «барсов» это получится. Но можно говорить о том, что у них ресурсов для этого больше, чем у «Трактора». Есть в составе «Ак Барса» хорошая компания, чтобы против тройки Теэму Хартикайнена сыграть — Артём Лукоянов, Михаил Глухов, Михаил Фисенко», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

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