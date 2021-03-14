Вайсфельд — о «Зелёном дерби»: шансы 60 на 40 в пользу «Ак Барса»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом».
«Если делить шансы в процентном отношении, то 60 на 40 в пользу «Ак Барса». Всё же состав у казанцев более сбалансированный, в команде больше опытных игроков. «Салават» слишком уж сильно зависит от своего первого звена. Может, они выйдут и, как это было в серии с «Трактором», соперника разорвут. А может, их, наоборот, закроют и уфимцы сразу сникнут.
Конечно, нельзя на сто процентов утверждать, что у «барсов» это получится. Но можно говорить о том, что у них ресурсов для этого больше, чем у «Трактора». Есть в составе «Ак Барса» хорошая компания, чтобы против тройки Теэму Хартикайнена сыграть — Артём Лукоянов, Михаил Глухов, Михаил Фисенко», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
- 14 марта 2021
-
20:52
-
20:15
-
19:43
-
19:35
-
19:08
-
19:01
-
18:40
-
18:00
-
18:00
-
17:31
-
17:05
-
16:46
-
16:35
-
16:30
-
15:56
-
15:38
-
15:19
-
14:58
-
14:41
-
14:22
-
13:55
-
13:35
-
13:03
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:31
-
12:08
-
11:47
-
11:25
-
11:05
-
11:00
-
10:46
-
10:25
-
10:00