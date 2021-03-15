Кольцов: не вижу в «Ак Барсе» ничего выдающегося. Эту команду можно и нужно обыгрывать

Двукратный чемпион России в составе «Салавата Юлаева», дважды лучший защитник-бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Кирилл Кольцов поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«После первых двух матчей «Салавату Юлаеву» в Челябинске удалось засушить уральской клуб. Уфимцы сыграли строго, дисциплинированно и воспользовались своими шансами. В пятой игре надо было ставить точку на домашней арене, что юлаевцы и сделали. Финны ожидаемо начали прибавлять со второго матча в каждой встрече, что в конечном итоге и повиляло на результат серии. Но хотел бы отметить таких игроков, как Вячеслав Солодухин. Без них в плей-офф просто никак. Пока финны в команде, такие игроки, как он, в команде необходимы. Особенно в Кубке Гагарина.



Александр Кадейкин сыграл всю серию на высоком уровне, очень качественно работал с шайбой. Его передача в пятой игре на второй гол просто изумительна. Очевидно, что в команде есть хоккеисты, которые могут и должны играть лучше. Думаю, что в серии с «Ак Барсом» они себя смогут проявить. Ничего выдающегося в казанской команде не вижу. Её можно и нужно обыгрывать, что и показали матчи регулярного чемпионата. Понятно, что темп игры будет намного выше чем в серии с «Трактором». Но, возможно, где-то это даже пойдёт на пользу «Салавату».



Насколько важно, что серия начнётся в Казани? При равных соперниках порой бывает даже лучше начать серию на выезде. Нужно зацепить одну игру, на «Ак Барс» будет большее давление в первых двух матчах. Знаю, что весь Башкортостан поддерживает свою команду и с нетерпением ждёт этого принципиального противостояния», – сказал Кольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.