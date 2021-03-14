Бадюков: 42-летний Дацюк был лучшим игроком «Автомобилиста». Возникает вопрос к остальным

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился мнением по итогам серии Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Автомобилистом» (4-1).



«После первого матча был разочарован «Автомобилистом», было ощущение, что как будто у них продолжалась регулярка и команда была в конце долгого выезда. Перед серией мы говорили, что команда Билла Питерса хорошо играет дома против «Авангарда» и стоило предполагать, что они выстрелят в домашних матчах. Но уже во второй игре уральцы показали очень интересную игру, где было два незасчитанных гола.



В плей-офф против такого «Авангарда» нужно не то, что по-другому действовать, но нужно уметь продавливать соперника, помогать своим креативным хоккеистам. «Ястребов» стоит похвалить за умение играть в большинстве и забивать в нужные моменты. 8 из 15 шайб были заброшены в большинстве, 7 из 15 в третьем периоде или овертайме. Это говорит о характере команды, что они могут прибавить. Серия получилась тяжелая, но класс «Авангарда» по совокупности оказался выше.



Четвертый матч был основным в этой серии: либо все с нуля, либо «Автомобилист» едет в Балашиху при 1-3. В этой игре неплохо сыграли спецбригады, у «Авангарда» было двукратное преимущество по броскам в овертайме. Понятно, что у «Автомобилиста» в этот моменту уже заканчивался бензин. Камбэки воодушевляют команды, игроки понимают, что судьба на их стороне. Также ключевым моментом можно назвать пять минут большинства уральцев в пятой игре. Забросьте хоть одну шайбу и все могло пойти по-другому.



Павел Дацюк выиграл 60% вбрасываний, набрал 3 (1+2) очка. Возникает вопрос к остальным игрокам, почему 42-летний Пал Валерьевич выглядел лучше остальных нападающих? Он реально был лучшим. Единственным легионером, который понравился был Брукс Мэйсек – 20 силовых приемов, высокая самоотдача», – цитирует Бадюкова пресс-служба КХЛ.

Обыватель, сорвавший джекпот. Почему «Автомобилист» никак не может стать топ-клубом КХЛ Денег много, но они не работают. И прошедший сезон опять это показал.