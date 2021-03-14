«Даллас» вывел Александра Радулова из списка травмированных

«Даллас Старз» вывел российского нападающего Александра Радулова из списка травмированных, сообщается в официальном «твиттере» клуба Национальной хоккейной лиги. В свою очередь американский форвард Джоэль Л'Эсперанс переведён в «команду такси».
Напомним, 12 февраля «Даллас» поместил россиянина в список травмированных. В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в восьми матчах «регулярки», в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+8» и шести минутах штрафного времени. В среднем Александр проводил на льду 17 минут 55 секунд.
Из-за повреждения Радулов пропустил 15 последних матчей своей команды. Возвращение россиянина на лёд может состояться уже через несколько часов, когда «Даллас» начнёт матч с «Коламбусом». Встреча состоится в ночь с 14 на 15 марта, начало — в 00:00 мск.
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