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Вайсфельд: с Толчинским всё понятно. Пожалуй, лучший нападающий в составе «Авангарда»

Вайсфельд: с Толчинским всё понятно. Пожалуй, лучший нападающий в составе «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0
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Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал игру нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского и форварда магнитогорского «Металлурга» Николая Голдобина в плей-офф.

«Толчинский лично для меня – совсем не неожиданность. Вот Голдобин – другое дело, хотя меня насторожило, что в последней встрече с «Барысом» Николай опять словно исчез с площадки. У него ведь и в регулярке такое постоянно случалось. А в первых пяти матчах плей-офф Голдобин сыграл здорово. Показал те качества, на которые рассчитывал ещё ЦСКА, когда его приглашал, но так и не дождался. Но вообще прошёл только первый раунд. Подождём, что дальше будет.

А с Толчинским всё понятно. Сергей себя ещё в прошлом сезоне здорово проявил в ЦСКА. Но в составе армейцев он был одним из рядовых игроков, а в «Авангарде» стал одним из лидеров. Это совсем другая роль в команде. Он проводит гораздо больше времени на льду, через него строится большинство, да вообще через него игра идёт. Я скажу, что сейчас это, пожалуй, лучший нападающий в составе «ястребов», – приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».

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