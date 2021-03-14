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Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону» и продлить победную серию

Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону» и продлить победную серию
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Аризону Койотс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда, одержавших четвёртую победу кряду.

Шайбу «Уайлд» записал на свой счёт шведский форвард Виктор Раск, а его ассистентами выступили партнёры по звену — Матс Цуккарелло и Кирилл Капризов. Для российского нападающего эта голевая передача стала 14-й в нынешнем сезоне. В активе 23-летнего Капризова теперь 24 (10+14) очка в 26 матчах, что является лучшим результатом «регулярки» среди россиян.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 марта 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кессел – 13:27' (5x5)   1:1 Раск (Цуккарелло, Капризов) – 26:35' (5x5)   2:1 Бонино (Фиала, Паризе) – 46:03' (5x5)   3:1 Фиала (Дамба, Бродин) – 51:10' (5x4)   4:1 Эрикссон Эк (Паризе, Бьюгстад) – 59:55' (en)

Также в составе победителей отличились Ник Бонино, Кевин Фиала, реализовавший большинство, и Йоэль Эрикссон Эк, отличившийся в тот момент, когда ворота «Аризоны» уже были пусты. Шведского форварда сбили в момент его выхода на пустые ворота, в результате чего гол был засчитан. Автором единственной шайбы гостей стал американский нападающий Фил Кессел.

Капризов набрал 24-е очко в сезоне НХЛ. Он лучший бомбардир «регулярки» среди россиян
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