Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Аризону» и продлить победную серию

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» принимал «Аризону Койотс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда, одержавших четвёртую победу кряду.
Шайбу «Уайлд» записал на свой счёт шведский форвард Виктор Раск, а его ассистентами выступили партнёры по звену — Матс Цуккарелло и Кирилл Капризов. Для российского нападающего эта голевая передача стала 14-й в нынешнем сезоне. В активе 23-летнего Капризова теперь 24 (10+14) очка в 26 матчах, что является лучшим результатом «регулярки» среди россиян.
Также в составе победителей отличились Ник Бонино, Кевин Фиала, реализовавший большинство, и Йоэль Эрикссон Эк, отличившийся в тот момент, когда ворота «Аризоны» уже были пусты. Шведского форварда сбили в момент его выхода на пустые ворота, в результате чего гол был засчитан. Автором единственной шайбы гостей стал американский нападающий Фил Кессел.
- 14 марта 2021
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