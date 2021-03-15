«Каролина» обыграла «Детройт», Свечников и Наместников – без очков

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Даги Хэмилтон и Нино Нидеррайтер. Российский нападающий Андрей Свечников получил 14 минут и 49 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Нападающий «Детройта» Владислав Наместников провёл на площадке 16 минут и 35 секунд и также не записал очков в свой актив.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.