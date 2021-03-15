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«Каролина» обыграла «Детройт», Свечников и Наместников – без очков

«Каролина» обыграла «Детройт», Свечников и Наместников – без очков
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча состоялась в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Даги Хэмилтон и Нино Нидеррайтер. Российский нападающий Андрей Свечников получил 14 минут и 49 секунд игрового времени и не отметился результативными действиями. Нападающий «Детройта» Владислав Наместников провёл на площадке 16 минут и 35 секунд и также не записал очков в свой актив.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 00:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Хэмилтон – 35:13' (4x5)   0:2 Нидеррайтер (Ахо, Славин) – 41:37' (5x5)   1:2 Манта (Гронек, Гленденинг) – 59:50' (6x5)
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