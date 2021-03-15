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«Даллас» обыграл «Коламбус», Радулов реализовал победный буллит

«Даллас» обыграл «Коламбус», Радулов реализовал победный буллит
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (1:1, 1:0 по – буллитам).

За «Коламбус» в основное время забил Зак Варенски. В составе «Далласа» отличился Джо Павелски. Победный буллит реализовал Александр Радулов.

Форвард Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин остался в запасе. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В прошлом матче «Коламбус» обыграл «Даллас» в овертайме со счётом 4:3.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Б
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Кивиранта, Гарднер) – 14:28' (5x5)   1:1 Веренски (Джонс, Рослович) – 46:49' (5x5)   1:2 А. Радулов – 65:00' (ПБ)
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