«Даллас» обыграл «Коламбус», Радулов реализовал победный буллит

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (1:1, 1:0 по – буллитам).
За «Коламбус» в основное время забил Зак Варенски. В составе «Далласа» отличился Джо Павелски. Победный буллит реализовал Александр Радулов.
Форвард Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин остался в запасе. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В прошлом матче «Коламбус» обыграл «Даллас» в овертайме со счётом 4:3.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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