Передача Ничушкина помогла «Колорадо» одержать уверенную победу в матче с «Кингз»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Назем Кадри, Андре Бураковски, Йоонас Донской и Натан Маккинннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Единственную шайбу за «Кингз» забросил Кёртис Макдемид.

«Колорадо» одержал третью победу подряд. «Кингз» в свою очередь потерпели третье поражение за последние четыре матча.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.