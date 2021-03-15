Передача Ничушкина помогла «Колорадо» одержать уверенную победу в матче с «Кингз»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Назем Кадри, Андре Бураковски, Йоонас Донской и Натан Маккинннон. Российский нападающий Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Единственную шайбу за «Кингз» забросил Кёртис Макдемид.
«Колорадо» одержал третью победу подряд. «Кингз» в свою очередь потерпели третье поражение за последние четыре матча.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2021, понедельник. 00:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Кадри (Бураковски, Ренуф) – 11:05' (5x5) 2:0 Бураковски (Кадри, Саад) – 34:05' (5x5) 3:0 Донской (Ренуф, Ничушкин) – 37:09' (5x5) 3:1 Макдермид (Копитар, Иафалло) – 46:07' (5x5) 4:1 Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 56:41' (en)
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